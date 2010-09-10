Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Кто-нибудь покупал металл в компании «Снабтехмет» в Казахстане? Что вы можете сказать о компании и металле, который она реализует? Хочу купить трубы у них на дачу, но вот не знаю, как у них там по качеству. Если кто-то брал, то подскажите мне, пожалуйста.
Re: Подскажите
Привет, я часто беру в этой компании и не только металл. Например, провода часто покупаю, а еще заказываю иногда резку металла. Компания предлагает хорошее обслуживание, большой ассортимент товаров. Вы сами можете посмотреть https://snabtechmet.kz какой широкий ассортимент у них. Уверена, что вы себе тут сможете подобрать. Мне очень нравится, что обслуживание у них отличное. Сколько раз заказывала всегда у них доставка оперативная. При чем мне всегда делают хорошую скидку, материал отличного качества. Очень нравится мне на самом деле этот магазин, вам тоже советую обратиться к ним за металлом. Сейчас вообще, очень сложно найти магазин металлопроката с таким большим ассортиментом.
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