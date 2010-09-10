Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2445
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:55

Слышала, что можно уехать в путешествие по сниженной цене, если искать купоны или скидки. Кто-нибудь пробовал экономить так? Поделитесь, где находить такие предложения?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2445
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:18

Да, это реально! Я тоже раньше сомневалась, но теперь перед планированием поездки обязательно изучаю полезные статьи. Например, на сайте https://luchshii-blog.ru/kak-ekonomit-s ... travelata/ рассказывают, где искать рабочие промокоды и акции для туристических сервисов. Сама недавно забронировала поездку с существенной скидкой! Очень рекомендую попробовать.
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