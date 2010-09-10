Подскажите
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Подскажите
Слышала, что можно уехать в путешествие по сниженной цене, если искать купоны или скидки. Кто-нибудь пробовал экономить так? Поделитесь, где находить такие предложения?
Re: Подскажите
Да, это реально! Я тоже раньше сомневалась, но теперь перед планированием поездки обязательно изучаю полезные статьи. Например, на сайте https://luchshii-blog.ru/kak-ekonomit-s ... travelata/ рассказывают, где искать рабочие промокоды и акции для туристических сервисов. Сама недавно забронировала поездку с существенной скидкой! Очень рекомендую попробовать.
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