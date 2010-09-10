Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2450
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:14

Подскажите, нужен станок для 3Д-печати. Подскажите, где я его могу приобрести? Буду очень вам признательна за информации и рекомендации в этом вопросе. Может, в России есть компания, которая занимается производством таких станков.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2450
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:45

Компания «Лазеры и аппаратура» еще с 90-х годов ведет свою деятельность, разрабатывает станки и аппаратуру разную. Вы сами можете тут https://laser-app.ru/ посмотреть какие станки есть у этой компании. Сейчас, конечно компания специализируется в основном на станках для лазерной и электроэрозионной обработки. Компания не стоит на месте, а старается прийти к полному циклу изготовления и максимальной локализации производства станков на территории нашей страны. При чем за последние два года, наверно процент локализации составляет около 90%. Это самый высокий показатель в России среди производителей станков на сегодняшний день. Многие компании плотно сотрудничают с этим производителем.
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