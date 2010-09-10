Сообщение klonik » Сегодня, 12:14

Подскажите, нужен станок для 3Д-печати. Подскажите, где я его могу приобрести? Буду очень вам признательна за информации и рекомендации в этом вопросе. Может, в России есть компания, которая занимается производством таких станков.