Химчистка
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Химчистка
Привет, девочки! Столкнулась с такой задачей: шторы в доме давно не чистились, а снимать их не хочется. Кто-нибудь пробовал искусственную чистку на месте? Делитесь отзывами и насколько это реально сэкономило ваше время!
Re: Химчистка
Привет! У меня была такая же ситуация, и я воспользовалась услугой химчистка штор с выездом. Это действительно спасение для таких, как я, кто не хочет тратить время на снятие и установку штор. Ребята приехали вовремя, работу выполнили аккуратно и быстро, шторы как новенькие! Да и время своё я сэкономила заметно - не нужно было беспокоиться о логистике. Более того, после такой обработки шторы сохранили свои цвет и текстуру, как будто только куплены.
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