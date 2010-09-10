Химчистка

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2450
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Химчистка

Сообщение klonik » Сегодня, 12:32

Привет, девочки! Столкнулась с такой задачей: шторы в доме давно не чистились, а снимать их не хочется. Кто-нибудь пробовал искусственную чистку на месте? Делитесь отзывами и насколько это реально сэкономило ваше время!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2450
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Химчистка

Сообщение zevc » Сегодня, 17:08

Привет! У меня была такая же ситуация, и я воспользовалась услугой химчистка штор с выездом. Это действительно спасение для таких, как я, кто не хочет тратить время на снятие и установку штор. Ребята приехали вовремя, работу выполнили аккуратно и быстро, шторы как новенькие! Да и время своё я сэкономила заметно - не нужно было беспокоиться о логистике. Более того, после такой обработки шторы сохранили свои цвет и текстуру, как будто только куплены.
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