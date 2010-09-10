Сообщение klonik » Сегодня, 12:32

Привет, девочки! Столкнулась с такой задачей: шторы в доме давно не чистились, а снимать их не хочется. Кто-нибудь пробовал искусственную чистку на месте? Делитесь отзывами и насколько это реально сэкономило ваше время!