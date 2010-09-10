Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Решила обновить систему водоснабжения в доме и наткнулась на упоминание "обратные клапаны". Зачем они нужны и так ли это критично для общей работы?
Re: Подскажите
Обратные клапаны значительно важны в системах, так как они не позволяют воде и иным рабочим средам возвращаться обратно в ту же трубу. Это критично для избежания неполадок и повреждений. Если задумалась о водоснабжении, эту деталь упускать нельзя. На сайте https://sp-tagil.ru/vidy-naznachenie-i- ... -klapanov/ раскрыты все подробности и тонкости работы обратных клапанов. Я нашла для себя много ценной информации, что помогла мне понять необходимость их применения.
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