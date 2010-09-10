Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2450
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:51

Здравствуйте! Решила обновить систему водоснабжения в доме и наткнулась на упоминание "обратные клапаны". Зачем они нужны и так ли это критично для общей работы?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2450
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:12

Обратные клапаны значительно важны в системах, так как они не позволяют воде и иным рабочим средам возвращаться обратно в ту же трубу. Это критично для избежания неполадок и повреждений. Если задумалась о водоснабжении, эту деталь упускать нельзя. На сайте https://sp-tagil.ru/vidy-naznachenie-i- ... -klapanov/ раскрыты все подробности и тонкости работы обратных клапанов. Я нашла для себя много ценной информации, что помогла мне понять необходимость их применения.
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