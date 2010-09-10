Сообщение klonik » Сегодня, 13:22

Всем привет! Мне интересен такой вопрос, а можно ли для печки в деревне использовать облицовочный кирпич? Согласитесь, ведь неплохо бы смотрелся такой материал? Что вообще думаете, стоит его использовать или нет?