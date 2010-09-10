Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2450
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:22

Всем привет! Мне интересен такой вопрос, а можно ли для печки в деревне использовать облицовочный кирпич? Согласитесь, ведь неплохо бы смотрелся такой материал? Что вообще думаете, стоит его использовать или нет?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2450
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 18 минут назад

Привет, есть, конечно облицовочный кирпич, который может выдерживать большие температуры. Но, я бы на вашем месте лучше приобрела бы специальный печной кирпич. Все-таки если он изначально предназначен для этого, то и должен использоваться в этих целях. Не знаю, я облицовочный кирпич стала бы использовать для забора, например, или лучше для отделки дома. Может, вам этот вопрос задать не на форуме, а в магазине или специалистам компании, которые занимаются производством такого кирпича? Или может быть, есть возможность как-нибудь обсудить этот вопрос с мастерами. А так сейчас разновидностей такого кирпича много, можно с легкостью подобрать практически под любой проект.
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