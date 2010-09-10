Браузерные игры
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Браузерные игры
Соседка по лестничной площадке рекомендует какие-то новые интересные браузерные игры, но я забыла, где искать. Кто подскажет, в каком направлении двигаться и где есть хорошие подборки?
Re: Браузерные игры
Привет! Я недавно тоже наткнулась на потрясную подборку игр, подходящих для браузера. Это действительно находка для тебя, если ищешь что-то развлекательное и бесплатное! В этой статье перечислены лучшие игры 2024 года, которые порадуют девочек огромным количеством интересных возможностей: https://www.4live.it/2024/11/i-10-migli ... ivertenti/ Я уже попробовала несколько игр и уверена, что они тебе тоже понравятся!
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