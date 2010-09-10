Браузерные игры

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2452
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Браузерные игры

Сообщение zevc » Вчера, 19:41

Соседка по лестничной площадке рекомендует какие-то новые интересные браузерные игры, но я забыла, где искать. Кто подскажет, в каком направлении двигаться и где есть хорошие подборки?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2451
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Браузерные игры

Сообщение klonik » Вчера, 22:43

Привет! Я недавно тоже наткнулась на потрясную подборку игр, подходящих для браузера. Это действительно находка для тебя, если ищешь что-то развлекательное и бесплатное! В этой статье перечислены лучшие игры 2024 года, которые порадуют девочек огромным количеством интересных возможностей: https://www.4live.it/2024/11/i-10-migli ... ivertenti/ Я уже попробовала несколько игр и уверена, что они тебе тоже понравятся!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя