Приемка квартиры
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Приемка квартиры
Соседки, кто-нибудь принимал квартиру у застройщика? Нервничаю из-за возможных скрытых дефектов. Стоит ли обращаться к специалистам, или можно всё сделать самой?
Re: Приемка квартиры
Привет! Ох, прекрасно понимаю твоё волнение. В наше время доверять только себе становится всё сложнее. Я в таком случае предпочла не рисковать и обратилась за профессиональной помощью. Кстати, нашла отличную компанию на сайте https://xn----7sbencopdn1al.xn--p1ai/ . Они мне очень помогли, ведь выявили те моменты, на которые я бы сама никогда не обратила внимание. Это действительно стоило своих денег, и теперь я в своей квартире спокойна как никогда. Если решишься воспользоваться услугами специалистов, можешь немного выдохнуть - они точно знают своё дело!
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