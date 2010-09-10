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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2453 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Приемка квартиры Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 15:43 Привет! Ох, прекрасно понимаю твоё волнение. В наше время доверять только себе становится всё сложнее. Я в таком случае предпочла не рисковать и обратилась за профессиональной помощью. Кстати, нашла отличную компанию на сайте https://xn----7sbencopdn1al.xn--p1ai/ . Они мне очень помогли, ведь выявили те моменты, на которые я бы сама никогда не обратила внимание. Это действительно стоило своих денег, и теперь я в своей квартире спокойна как никогда. Если решишься воспользоваться услугами специалистов, можешь немного выдохнуть - они точно знают своё дело! Вернуться к началу

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