Подскажите
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Подскажите
Увидела название рассказа "Мироздание" от Сергея Молчанова на сайте. Мой знакомый сказал, что это фантастика, но я сомневаюсь, стоит ли уделять внимание. Что думаете?
Re: Подскажите
Привет! Я думаю, что рассказ стоит твоего внимания. Сергей Молчанов - настоящий мастер фантастики, и его "Мироздание" заставляет углубиться в загадочный мир, полный гипотетических возможностей. Этот рассказ не просто развлекает, но также дает пищу для размышлений о природе бытия и реальности. Зайдя на сайт https://mol4alena.com/molchanovserg/mirozdanie/ можно окунуться в новое литературное произведение и оценить его своеобразный стиль.
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