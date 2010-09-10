Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2455
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 17:53

Увидела название рассказа "Мироздание" от Сергея Молчанова на сайте. Мой знакомый сказал, что это фантастика, но я сомневаюсь, стоит ли уделять внимание. Что думаете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2455
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:22

Привет! Я думаю, что рассказ стоит твоего внимания. Сергей Молчанов - настоящий мастер фантастики, и его "Мироздание" заставляет углубиться в загадочный мир, полный гипотетических возможностей. Этот рассказ не просто развлекает, но также дает пищу для размышлений о природе бытия и реальности. Зайдя на сайт https://mol4alena.com/molchanovserg/mirozdanie/ можно окунуться в новое литературное произведение и оценить его своеобразный стиль.
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