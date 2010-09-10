Как сменить профессию?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2456
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Как сменить профессию?

Сообщение klonik » Сегодня, 13:00

Как сменить профессию?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2459
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Как сменить профессию?

Сообщение zevc » Сегодня, 13:01

А ваша какая? Да и на кого переучиваться тянет? Можете вот этот https://segodnia.ru/content/303912 материал прочесть. Как раз о смене профессии в этом году все расписано.
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