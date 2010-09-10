Как сменить профессию?
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Как сменить профессию?
Как сменить профессию?
Re: Как сменить профессию?
А ваша какая? Да и на кого переучиваться тянет? Можете вот этот https://segodnia.ru/content/303912 материал прочесть. Как раз о смене профессии в этом году все расписано.
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