Языковой детский лагерь
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Языковой детский лагерь
Здравствуйте! Хочу ребенка отдать в кружок по английскому языку. Потому что сейчас без этого языка вообще очень плохо. Только вот у меня он вообще категорически против изучения английского языка. Посоветуйте, как его вообще можно приучить?
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