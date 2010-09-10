Языковой детский лагерь
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Языковой детский лагерь
Здравствуйте! Хочу ребенка отдать в кружок по английскому языку. Потому что сейчас без этого языка вообще очень плохо. Только вот у меня он вообще категорически против изучения английского языка. Посоветуйте, как его вообще можно приучить?
Re: Языковой детский лагерь
Добрый день, а вы не хотите своему ребенка отдать в детский языковой лагерь? Простоя я своего уже второй год отдаю, беру путевки в летнюю смену в лагерь Большая перемена. Многие вообще очень положительно отзываются об этом детском лагере. Да и я сама вижу результат неплохой у своего ребенка. Если хотите, что вы можете на сайте www.peremena.com.ru больше узнать об этом лагере. А самое главное, что на официальном сайте вы можете взять путевку в понравившуюся смену. Мне еще очень нравится, лагерь находится в живописном и экологическом месте на берегу озера Петровское. Расположение лагеря ― отличное сочетание близости к городу всего 70 километров до Санкт-Петербурга с природными красотами, чистым воздухом и спокойствием. Так что своего ребенка посещать будет у вас вообще не проблема.
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