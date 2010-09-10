Сообщение zevc » Вчера, 15:23

Здравствуйте! Хочу ребенка отдать в кружок по английскому языку. Потому что сейчас без этого языка вообще очень плохо. Только вот у меня он вообще категорически против изучения английского языка. Посоветуйте, как его вообще можно приучить?