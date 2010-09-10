Покупка авто
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Покупка авто
Привет! Уже долгое время задумываюсь о покупке автомобиля, но цены на новые машины просто космические. Видела, что многие рекомендуют приобретать поддержанные авто, особенно китайские. Думаю, это может быть хороший вариант для начала. Что скажешь?
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