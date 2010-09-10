Покупка авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2460
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » Вчера, 15:29

Привет! Уже долгое время задумываюсь о покупке автомобиля, но цены на новые машины просто космические. Видела, что многие рекомендуют приобретать поддержанные авто, особенно китайские. Думаю, это может быть хороший вариант для начала. Что скажешь?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2460
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка авто

Сообщение klonik » Вчера, 19:41

Добрый день! Отличный выбор! Китайские автомобили с пробегом часто удивляют приятным сочетанием цены и качества. Они славятся богатыми комплектациями и доступной стоимостью обслуживания. В Москве найти хороший вариант вполне реально. Если заинтересовалась, советую купить китайский автомобиль бу через проверенных дилеров. Удачи в поисках!
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