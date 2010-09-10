Покупка авто
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупка авто
Привет! Уже долгое время задумываюсь о покупке автомобиля, но цены на новые машины просто космические. Видела, что многие рекомендуют приобретать поддержанные авто, особенно китайские. Думаю, это может быть хороший вариант для начала. Что скажешь?
Re: Покупка авто
Добрый день! Отличный выбор! Китайские автомобили с пробегом часто удивляют приятным сочетанием цены и качества. Они славятся богатыми комплектациями и доступной стоимостью обслуживания. В Москве найти хороший вариант вполне реально. Если заинтересовалась, советую купить китайский автомобиль бу через проверенных дилеров. Удачи в поисках!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей