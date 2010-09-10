Сообщение zevc » Вчера, 15:29

Привет! Уже долгое время задумываюсь о покупке автомобиля, но цены на новые машины просто космические. Видела, что многие рекомендуют приобретать поддержанные авто, особенно китайские. Думаю, это может быть хороший вариант для начала. Что скажешь?