Грузоперевозки
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Грузоперевозки
Здравствуйте! Посоветуйте, как заказать технику из Таиланда. Стоимость в местных магазинах ниже, но не знаю, как организовать доставку - есть ли надежные компании?
Re: Грузоперевозки
Я заказывала электронику из Таиланда несколько месяцев назад. Всё оформила через https://gcargo.ru/geo/asia/tailand/ , и это был просто идеальный вариант! Они взяли на себя оформление документов и помогли с таможней, а доставка оказалась гораздо быстрее, чем я ожидала. Если хочешь купить что-то стоящее, советую присмотреться, чтобы избежать рисков.
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