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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2460 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Грузоперевозки Цитата Сообщение zevc » Вчера, 18:27 Здравствуйте! Посоветуйте, как заказать технику из Таиланда. Стоимость в местных магазинах ниже, но не знаю, как организовать доставку - есть ли надежные компании? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2460 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Грузоперевозки Цитата Сообщение klonik » Вчера, 19:20 Я заказывала электронику из Таиланда несколько месяцев назад. Всё оформила через https://gcargo.ru/geo/asia/tailand/ , и это был просто идеальный вариант! Они взяли на себя оформление документов и помогли с таможней, а доставка оказалась гораздо быстрее, чем я ожидала. Если хочешь купить что-то стоящее, советую присмотреться, чтобы избежать рисков. Вернуться к началу

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