Грузоперевозки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2460
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Грузоперевозки

Сообщение zevc » Вчера, 18:27

Здравствуйте! Посоветуйте, как заказать технику из Таиланда. Стоимость в местных магазинах ниже, но не знаю, как организовать доставку - есть ли надежные компании?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2460
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Грузоперевозки

Сообщение klonik » Вчера, 19:20

Я заказывала электронику из Таиланда несколько месяцев назад. Всё оформила через https://gcargo.ru/geo/asia/tailand/ , и это был просто идеальный вариант! Они взяли на себя оформление документов и помогли с таможней, а доставка оказалась гораздо быстрее, чем я ожидала. Если хочешь купить что-то стоящее, советую присмотреться, чтобы избежать рисков.
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