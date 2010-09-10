Хоумстейджинг в Москве

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2464
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Хоумстейджинг в Москве

Сообщение klonik » Сегодня, 10:50

Всем привет! Хочу сдать квартиру в Москве, но берут не задорого. Может есть возможность как-нибудь увеличить аренду? Кто сдает квартиры в Москве, посоветуйте мне что-нибудь? А то за дешево тоже не особо хочется сдавать квартиру, тем более в Москве.
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