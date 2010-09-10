Хоумстейджинг в Москве
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Хоумстейджинг в Москве
Всем привет! Хочу сдать квартиру в Москве, но берут не задорого. Может есть возможность как-нибудь увеличить аренду? Кто сдает квартиры в Москве, посоветуйте мне что-нибудь? А то за дешево тоже не особо хочется сдавать квартиру, тем более в Москве.
Re: Хоумстейджинг в Москве
Привет, я так поняла, что у вас наверно квартира без ремонта и без современного интерьера? Потому что обычно такие сейчас квартиры не снимают. А если и снимают, то просят за невысокую плату. Я вам могу посоветовать, чтобы вы обратились за такой услугой как хоумстейджинг в Москве. Специалисты немного поработают над дизайном, добавят декора и при этом за невысокую стоимость. В таком случае квартиру сможете сдать и при этом за более высокую стоимость. Если честно я не обращалась, мне коллега по работе рассказывала. Она самом так свою квартиру сдавала, на самом деле очень удобно. Если бы у меня была бы подобная проблема как у вас, то я бы точно обратилась за хоумстейджингом. Потому что это новое направление и еще многие о нем вообще не знают.
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