Сообщение klonik » Вчера, 10:50

Всем привет! Хочу сдать квартиру в Москве, но берут не задорого. Может есть возможность как-нибудь увеличить аренду? Кто сдает квартиры в Москве, посоветуйте мне что-нибудь? А то за дешево тоже не особо хочется сдавать квартиру, тем более в Москве.