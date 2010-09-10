Сообщение klonik » Сегодня, 10:56

Здравствуйте! А можно сейчас купить положительные отзывы о компании? Интересуюсь не просто так, а потому что хочу устроиться на работу в компанию «Фармимэкс». Только почему-то меня берут небольшие сомнения. Хотелось бы вот насчет отзывов узнать, потому что многие смотрятся как заказные.