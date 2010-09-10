Компания Фармимэкс
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Компания Фармимэкс
Здравствуйте! А можно сейчас купить положительные отзывы о компании? Интересуюсь не просто так, а потому что хочу устроиться на работу в компанию «Фармимэкс». Только почему-то меня берут небольшие сомнения. Хотелось бы вот насчет отзывов узнать, потому что многие смотрятся как заказные.
Re: Компания Фармимэкс
Добрый день, если честно я тоже думаю, что большая часть положительных отзывов тоже куплены или заказаны. Насколько мне известно, сейчас даже есть компании, которые предлагают за дополнительную плату составить любой положительный отзыв. Если вы хотите побольше узнать информации об этой компании, то можете узнать тут https://orabote.name/articles/oao-farmi ... i-apazovyh . По крайней мере тут точно отзывы не купленные, они действительно реальные и им можно доверять. Меня тоже привлекла одна из вакансий в этой компании и поэтому тоже хотела устроиться. После прочтения нескольких отзывов поняла, что у них проблемы не только с выплатой зарплаты, но и с количеством сотрудников на предприятии. Поэтому решайте сами, стоит или нет идти работать в эту компанию. Но, я думаю, уж бывшие работники врать не станут.
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