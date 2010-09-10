Сообщение klonik » Сегодня, 12:41

Всем привет! Посоветуйте мне надежную компанию по рекультивации земли. Нужно не только произвести рекультивацию, но и создать хороший проект. Подскажите, куда бы мне обратиться? Буду очень признательна за ваши советы и рекомендации. Ведь есть несколько компаний, а вот в какую лучше всего обратиться не знаю.