Рекультивация земли

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2464
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Рекультивация земли

Сообщение klonik » Сегодня, 12:41

Всем привет! Посоветуйте мне надежную компанию по рекультивации земли. Нужно не только произвести рекультивацию, но и создать хороший проект. Подскажите, куда бы мне обратиться? Буду очень признательна за ваши советы и рекомендации. Ведь есть несколько компаний, а вот в какую лучше всего обратиться не знаю.
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