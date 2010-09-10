Рекультивация земли
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Рекультивация земли
Всем привет! Посоветуйте мне надежную компанию по рекультивации земли. Нужно не только произвести рекультивацию, но и создать хороший проект. Подскажите, куда бы мне обратиться? Буду очень признательна за ваши советы и рекомендации. Ведь есть несколько компаний, а вот в какую лучше всего обратиться не знаю.
Re: Рекультивация земли
Привет, я тебе могу посоветовать обратиться сюда https://sankt-peterburg.soileco.ru/ . Отличная компания выполняет свою работу точно в срок, без задержек и квалифицированно. Если честно, мы даже к ней обращались несколько раз. И все равно во всех случаях получали тот результат, который нам нужно. В общем, отличная компания, было приятно сотрудничать. Сотрудниками оперативно и доступно была оказана консультация, получены ответы на все интересующие нас вопросы. Будем сами сотрудничать и при этом рекомендовать своим коллегам. Думаю, что сейчас найти более ответственных людей, которые берут за рекультивацию не так много очень сложно найти. В общем, рекомендую вам обратиться в эту компанию, если вам нужна рекультивация земли.
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