Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2464
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:10

Здравствуйте! Многие говорят, что поверку водяных счётчиков можно игнорировать, а потом всё равно ничего не будет. Как узнать правду, есть ли какие-то сроки этой процедуры?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2462
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:42

Я слышала такой миф, но проверяю всё по документам и рекомендую не рисковать. Нашла полезный ресурс с ответами на этот вопрос: https://www.justmedia.ru/analitika/russ ... -provodyat . Там развенчивают сомнения - оказывается, пропуск сроков может привести к переплатам, потому что расчёты пойдут по нормативам. Я бы советовала изучить, как часто нужно показывать счётчики, и записать себе напоминание.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей