Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Многие говорят, что поверку водяных счётчиков можно игнорировать, а потом всё равно ничего не будет. Как узнать правду, есть ли какие-то сроки этой процедуры?
Re: Подскажите
Я слышала такой миф, но проверяю всё по документам и рекомендую не рисковать. Нашла полезный ресурс с ответами на этот вопрос: https://www.justmedia.ru/analitika/russ ... -provodyat . Там развенчивают сомнения - оказывается, пропуск сроков может привести к переплатам, потому что расчёты пойдут по нормативам. Я бы советовала изучить, как часто нужно показывать счётчики, и записать себе напоминание.
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