Гранитная плитка

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2467
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Гранитная плитка

Сообщение klonik » Сегодня, 16:48

Привет всем! Даже не знаю, можно ли использовать гранитная плитка для укладки не только на пол, но и на стены? Кто может поделиться опытом?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2467
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Гранитная плитка

Сообщение zevc » Сегодня, 20:50

Привет! Использование гранитная плитка для стен не менее популярно, чем её применение для пола. Это придаёт помещению элегантный вид и долговечность. Я сама недавно наткнулась на сайт, где отличная гранитная плитка по хорошим условиям в Москве. Это отличная возможность обновить интерьер дома с помощью прочного и эстетичного материала.
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