Гранитная плитка
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Гранитная плитка
Привет всем! Даже не знаю, можно ли использовать гранитная плитка для укладки не только на пол, но и на стены? Кто может поделиться опытом?
Re: Гранитная плитка
Привет! Использование гранитная плитка для стен не менее популярно, чем её применение для пола. Это придаёт помещению элегантный вид и долговечность. Я сама недавно наткнулась на сайт, где отличная гранитная плитка по хорошим условиям в Москве. Это отличная возможность обновить интерьер дома с помощью прочного и эстетичного материала.
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