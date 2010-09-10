Сообщение zevc » Сегодня, 14:34

Добрый день! Посоветуйте мне частную наркологическую клинику, где полностью анонимное обращение? Куда все-таки надежнее и самое главное безопаснее обратиться? Буду рада, если вы мне даже порекомендуете хорошего нарколога.