Наркологическая клиника

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2468
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Наркологическая клиника

Сообщение zevc » Сегодня, 14:34

Добрый день! Посоветуйте мне частную наркологическую клинику, где полностью анонимное обращение? Куда все-таки надежнее и самое главное безопаснее обратиться? Буду рада, если вы мне даже порекомендуете хорошего нарколога.
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