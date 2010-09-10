Наркологическая клиника
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Наркологическая клиника
Добрый день! Посоветуйте мне частную наркологическую клинику, где полностью анонимное обращение? Куда все-таки надежнее и самое главное безопаснее обратиться? Буду рада, если вы мне даже порекомендуете хорошего нарколога.
Re: Наркологическая клиника
Здравствуйте, обратитесь в наркологическую клинику ДетоксМед. В этой клинике работают девять врачей и все они очень квалифицированные. Мне понравилось, что в этой компании специалисты не только принимают в стационаре. А еще выезжают на лечение, вывод из запоя и кодировку. Я вам рекомендую к ним обратиться, и они вам помогут в любом вопросе касаемо зависимости. Отметить какого-то специалиста я тут не могу, потому что все они с большим опытом и предлагают хорошие услуги с гарантией. Самое главное, что если вы обратитесь, то все полностью будет анонимно. Я вам советую обратиться, потому что хоть клиника и платная, специалисты помогают бороться с зависимостью. При чем кодировка у них это последний этап если человек не поддается лечению.
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