Сообщение zevc » Сегодня, 17:34

Кто ездил в Казань, расскажите вам интересно там было? Мы с семьей и друзьями собираемся на несколько дней. Как вы думаете, скучно нам не будет? Собирались во Владимир, но решили посетить Татарстан. Интересно, а там есть вообще, что посмотреть?