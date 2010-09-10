Экскурсии по Казани с экскурсоводом
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Экскурсии по Казани с экскурсоводом
Кто ездил в Казань, расскажите вам интересно там было? Мы с семьей и друзьями собираемся на несколько дней. Как вы думаете, скучно нам не будет? Собирались во Владимир, но решили посетить Татарстан. Интересно, а там есть вообще, что посмотреть?
Re: Экскурсии по Казани с экскурсоводом
Я в Казани была несколько раз, интересный город со своей особенной атмосферой. Мы тоже с друзьями часто ездим по городам России, проводим так свободное время. Казань мне понравилась, уверена приеду еще ни один раз сюда. Если вы собираетесь, то я бы вам рекомендовала все-таки взять лучше экскурсии по Казани с экскурсоводом. Так вы больше сможете узнать о Татарстане, о самой Казани и ее окрестностях. Если вы с детками поедете обязательно покажите им Иннополис, они точно оценят этот инновационный город. Да и вообще в Казани есть много чего посмотреть, рекомендую вам посетить. Правда за пару дней вам не удастся все посмотреть, нужно больше, чтобы поближе познакомиться с Татарстаном.
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