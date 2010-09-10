Типография

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Типография

Сообщение klonik » Сегодня, 11:43

Девочки, мне на кружки нужно нанести фотографии людей. Подскажите, где я могу заказать печать на кружках? Я живу в небольшом поселке и у нас нет компаний, которые занимаются печатью. Поэтому подскажите, где я могу заказать?
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