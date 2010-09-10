Сообщение klonik » Сегодня, 11:43

Девочки, мне на кружки нужно нанести фотографии людей. Подскажите, где я могу заказать печать на кружках? Я живу в небольшом поселке и у нас нет компаний, которые занимаются печатью. Поэтому подскажите, где я могу заказать?