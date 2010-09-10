Типография
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Типография
Девочки, мне на кружки нужно нанести фотографии людей. Подскажите, где я могу заказать печать на кружках? Я живу в небольшом поселке и у нас нет компаний, которые занимаются печатью. Поэтому подскажите, где я могу заказать?
Re: Типография
На самом деле вы можете заказать печать на кружках дистанционно. Например, на сайте https://pechat-na-futbolkah.ru/. Тут они наносят печать не только на кружки, но и на футболки и даже посуду. Думаю, что вы если закажите в этой компании останетесь очень довольны. Хочу отметить, что стоимость тут невысокая и можно себе позволить заказать сувениры. У компании есть все необходимое оборудование и поэтому печать качественная и не стирается долгое время. Насчет стоимости печати на кружки вам не подскажу. Потому что все индивидуально, зависит от количества печати. А также и от того какой сложности рисунок. Лучше свяжитесь с менеджером компании и у них уже уточните все вопросы. Но, сама по себе типография классная и вам советую ее.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей