Типография

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2474
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Типография

Сообщение klonik » Сегодня, 11:43

Девочки, мне на кружки нужно нанести фотографии людей. Подскажите, где я могу заказать печать на кружках? Я живу в небольшом поселке и у нас нет компаний, которые занимаются печатью. Поэтому подскажите, где я могу заказать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2474
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Типография

Сообщение zevc » Сегодня, 20:46

На самом деле вы можете заказать печать на кружках дистанционно. Например, на сайте https://pechat-na-futbolkah.ru/. Тут они наносят печать не только на кружки, но и на футболки и даже посуду. Думаю, что вы если закажите в этой компании останетесь очень довольны. Хочу отметить, что стоимость тут невысокая и можно себе позволить заказать сувениры. У компании есть все необходимое оборудование и поэтому печать качественная и не стирается долгое время. Насчет стоимости печати на кружки вам не подскажу. Потому что все индивидуально, зависит от количества печати. А также и от того какой сложности рисунок. Лучше свяжитесь с менеджером компании и у них уже уточните все вопросы. Но, сама по себе типография классная и вам советую ее.
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