Гранитная плитка

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Гранитная плитка

Сообщение klonik » Сегодня, 12:01

Добрый день, ищу качественный, надежный и долговечный материал для мощения моего участка. Рассматриваю вариант как гранит, знаю дорого он мне обойдется. Но, я хочу положить раз и при этом вообще не заботиться по поводу мощения. Буду рада, если вы подскажите, где можно приобрести вообще?
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