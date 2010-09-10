Гранитная плитка
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Гранитная плитка
Добрый день, ищу качественный, надежный и долговечный материал для мощения моего участка. Рассматриваю вариант как гранит, знаю дорого он мне обойдется. Но, я хочу положить раз и при этом вообще не заботиться по поводу мощения. Буду рада, если вы подскажите, где можно приобрести вообще?
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