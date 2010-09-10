Гранитная плитка
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Гранитная плитка
Добрый день, ищу качественный, надежный и долговечный материал для мощения моего участка. Рассматриваю вариант как гранит, знаю дорого он мне обойдется. Но, я хочу положить раз и при этом вообще не заботиться по поводу мощения. Буду рада, если вы подскажите, где можно приобрести вообще?
Re: Гранитная плитка
Здравствуйте, могу вам посоветовать за гранитом обратиться сюда https://ugk-granite.ru/plita . Потому что тут выбор очень большой, ценник разумный, так как они сами являются производителем. Очень удобные условия покупки. То есть всю доставку и разгрузку материала эта компания берет на себя. Сам гранит довольно-таки дорогой материал и если его приобретать для мощения участки, то выйдет в серьезную копеечку. Поэтому лучше покупать у надежного поставщика. А Уральская горная компания предлагает хорошие условия для сотрудничества. Даже есть бонусная система. У них своя база добывающих карьеров и собственное производство. Они работают без посредников и предоставляют скидку оптовым покупателям. Благодаря системе сборных грузов можно неплохо так сэкономить на доставке.
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