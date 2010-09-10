Гранитная плитка

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2474
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Гранитная плитка

Сообщение klonik » Сегодня, 12:01

Добрый день, ищу качественный, надежный и долговечный материал для мощения моего участка. Рассматриваю вариант как гранит, знаю дорого он мне обойдется. Но, я хочу положить раз и при этом вообще не заботиться по поводу мощения. Буду рада, если вы подскажите, где можно приобрести вообще?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2474
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Гранитная плитка

Сообщение zevc » Сегодня, 20:58

Здравствуйте, могу вам посоветовать за гранитом обратиться сюда https://ugk-granite.ru/plita . Потому что тут выбор очень большой, ценник разумный, так как они сами являются производителем. Очень удобные условия покупки. То есть всю доставку и разгрузку материала эта компания берет на себя. Сам гранит довольно-таки дорогой материал и если его приобретать для мощения участки, то выйдет в серьезную копеечку. Поэтому лучше покупать у надежного поставщика. А Уральская горная компания предлагает хорошие условия для сотрудничества. Даже есть бонусная система. У них своя база добывающих карьеров и собственное производство. Они работают без посредников и предоставляют скидку оптовым покупателям. Благодаря системе сборных грузов можно неплохо так сэкономить на доставке.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей