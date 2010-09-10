Сообщение klonik » Сегодня, 12:01

Добрый день, ищу качественный, надежный и долговечный материал для мощения моего участка. Рассматриваю вариант как гранит, знаю дорого он мне обойдется. Но, я хочу положить раз и при этом вообще не заботиться по поводу мощения. Буду рада, если вы подскажите, где можно приобрести вообще?