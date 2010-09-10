Бухгалтерия на 1С

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Бухгалтерия на 1С

Сообщение klonik » Сегодня, 12:11

Подскажите, какую программу мне лучше всего приобрести, чтобы автоматизировать большинство операций бухгалтерского учета? Знаю, сейчас есть множество программ. Но, в какой удобнее и лучше всего работать, подскажите?
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