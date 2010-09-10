Бухгалтерия на 1С
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Бухгалтерия на 1С
Подскажите, какую программу мне лучше всего приобрести, чтобы автоматизировать большинство операций бухгалтерского учета? Знаю, сейчас есть множество программ. Но, в какой удобнее и лучше всего работать, подскажите?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей