Бухгалтерия на 1С

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2474
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Бухгалтерия на 1С

Сообщение klonik » Сегодня, 12:11

Подскажите, какую программу мне лучше всего приобрести, чтобы автоматизировать большинство операций бухгалтерского учета? Знаю, сейчас есть множество программ. Но, в какой удобнее и лучше всего работать, подскажите?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2474
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Бухгалтерия на 1С

Сообщение zevc » Сегодня, 21:04

Чаще всего сейчас для бухгалтерского учета используют программу бухгалтерия 1 с 8. Мне кажется, что все это и так понятно. Потому что вы наверняка работали с этой программой. Сейчас, конечно, есть множество других. Есть вообще новые программы, которые буквально недавно появились. Но несмотря на это чаще всего и больше всего используют именно бухгалтерия 1 с 8. Благодаря такой программе можно вести учет производства, торговли, складской операции. Операции с валютой, денежными средствами. Основными средствами, нематериальными активами. Заработную плату и еще много-много чего другого. Так что смотрите сами, но я бы все-таки рекомендовала по старинке использовать такую программу.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей