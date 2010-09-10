Бухгалтерия на 1С
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Бухгалтерия на 1С
Подскажите, какую программу мне лучше всего приобрести, чтобы автоматизировать большинство операций бухгалтерского учета? Знаю, сейчас есть множество программ. Но, в какой удобнее и лучше всего работать, подскажите?
Re: Бухгалтерия на 1С
Чаще всего сейчас для бухгалтерского учета используют программу бухгалтерия 1 с 8. Мне кажется, что все это и так понятно. Потому что вы наверняка работали с этой программой. Сейчас, конечно, есть множество других. Есть вообще новые программы, которые буквально недавно появились. Но несмотря на это чаще всего и больше всего используют именно бухгалтерия 1 с 8. Благодаря такой программе можно вести учет производства, торговли, складской операции. Операции с валютой, денежными средствами. Основными средствами, нематериальными активами. Заработную плату и еще много-много чего другого. Так что смотрите сами, но я бы все-таки рекомендовала по старинке использовать такую программу.
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