Сообщение klonik » Сегодня, 12:11

Подскажите, какую программу мне лучше всего приобрести, чтобы автоматизировать большинство операций бухгалтерского учета? Знаю, сейчас есть множество программ. Но, в какой удобнее и лучше всего работать, подскажите?