Кибербезопасность

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2474
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кибербезопасность

Сообщение klonik » Сегодня, 19:59

Здравствуйте! Подруга сказала, что можно получать скидки в магазинах, если участвовать в акциях через приложения, которые она скачивает на телефон. Не опасно ли это?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2474
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кибербезопасность

Сообщение zevc » Сегодня, 20:03

Хорошо, что ты задала этот вопрос. Многие приложения предоставляют честные скидки, но есть и такие, которые потом требуют у тебя данные или средства. На https://gorod-kimry.ru/zinfo/35/ специалисты делятся, как защитить себя от подобных уловок. Я сама стараюсь скачивать только проверенные приложения из официальных источников.
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