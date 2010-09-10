Кибербезопасность
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Кибербезопасность
Здравствуйте! Подруга сказала, что можно получать скидки в магазинах, если участвовать в акциях через приложения, которые она скачивает на телефон. Не опасно ли это?
Re: Кибербезопасность
Хорошо, что ты задала этот вопрос. Многие приложения предоставляют честные скидки, но есть и такие, которые потом требуют у тебя данные или средства. На https://gorod-kimry.ru/zinfo/35/ специалисты делятся, как защитить себя от подобных уловок. Я сама стараюсь скачивать только проверенные приложения из официальных источников.
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