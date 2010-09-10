Подскажите
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Подскажите
Приветствую! Услышала о препарате Афалаза, который используют для лечения простатита. Меня заинтересовал этот продукт, но прежде чем покупать, хотелось бы узнать, насколько он действенный. Что скажете?
Re: Подскажите
Приветствую! Препарат Афалаза действительно предназначен для борьбы с симптомами простатита и доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Некоторые знакомые пользовались им и отмечали улучшение самочувствия, снижение болезненности и улучшение мочеиспускания. Однако всё зависит от организма, так что лучше получить подробную информацию у врача или на сайте Афалаза. Не забывайте про важность профессионального мнения!
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