Сообщение zevc » Сегодня, 09:46

Приветствую! У меня назрел вопрос: в чём преимущества автовыкупа в Минске по сравнению с обычной продажей? Хочу понять, действительно ли это более эффективный способ, и насколько надежны такие компании. Сколько вообще времени может занять вся эта процедура - от подачи заявки до получения денег?