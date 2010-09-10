Адвокат
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Адвокат
После развода нужно урегулировать вопросы опеки над детьми. Достаточно ли обратиться просто за консультацией, или следует нанять адвоката для представления в суде?
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