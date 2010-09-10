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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2478 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Адвокат Цитата Сообщение zevc » Вчера, 20:03 После развода нужно урегулировать вопросы опеки над детьми. Достаточно ли обратиться просто за консультацией, или следует нанять адвоката для представления в суде? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2478 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Адвокат Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:04 Вопросы опеки требуют тщательного подхода, и здесь консультация может быть только первым шагом. Многие, столкнувшись с подобными проблемами, обращаются к адвокатам, которые помогают собрать документы, оценить ситуацию и разработать стратегию для суда. В Москве, если нужна комплексная помощь в таких делах, можно воспользоваться услугами на https://www.advocatemoscow.ru/ . Важно быть уверенной в защите своих интересов, что обеспечивает квалифицированное представление в суде и грамотный подход к делу. Вернуться к началу

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