Манга

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2478
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Манга

Сообщение zevc » Вчера, 20:12

Привет, ребята! Интересует где можно скачать художественные произведения в цифровом формате недорого или бесплатно. Не хочу тратить много, но обожаю читать. Делитесь!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2478
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Манга

Сообщение klonik » Вчера, 22:13

Привет! Хочу порекомендовать замечательный сайт, где можно читать мангу и не только. Возможно, тебе сперва покажется необычным, но на сайте https://remanga.org собраны потрясающие истории разных жанров. Здесь ты найдёшь как бесплатные, так и очень доступные варианты произведений. С точки зрения сборника, это прямо кладезь находок, поэтому стоит зайти и изучить, что предлагают. Сама часто там бываю, потому что каталог огромный и всегда есть что-то под настроение.
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