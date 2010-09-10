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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2478 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Манга Цитата Сообщение zevc » Вчера, 20:12 Привет, ребята! Интересует где можно скачать художественные произведения в цифровом формате недорого или бесплатно. Не хочу тратить много, но обожаю читать. Делитесь! Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2478 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Манга Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:13 Привет! Хочу порекомендовать замечательный сайт, где можно читать мангу и не только. Возможно, тебе сперва покажется необычным, но на сайте https://remanga.org собраны потрясающие истории разных жанров. Здесь ты найдёшь как бесплатные, так и очень доступные варианты произведений. С точки зрения сборника, это прямо кладезь находок, поэтому стоит зайти и изучить, что предлагают. Сама часто там бываю, потому что каталог огромный и всегда есть что-то под настроение. Вернуться к началу

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