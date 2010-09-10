Сообщение klonik » Сегодня, 12:04

Добрый день! Родители потеряли где-то пульт к ТВ-приставке. Искали, но так и не смогли найти. Можно ли сейчас где-то приобрести пульт? Может можно где-то подобрать или купить хотя бы не оригинальный. Не хотелось бы нам покупать новую приставку.