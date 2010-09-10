Пульт
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Пульт
Добрый день! Родители потеряли где-то пульт к ТВ-приставке. Искали, но так и не смогли найти. Можно ли сейчас где-то приобрести пульт? Может можно где-то подобрать или купить хотя бы не оригинальный. Не хотелось бы нам покупать новую приставку.
Re: Пульт
Здравствуйте, вообще по поводу пульта не переживайте. Я вам могу посоветовать обратиться в интернет-магазин https://distancionka.com/ . У них вы точно сможете найти пульт для вашей приставки, потому что они сотрудничают напрямую с производителем. В их ассортименте представлен просто огромнейший выбор пультов для разнообразного оборудования. У этого магазина есть доставка, а также и опытные консультанты, которые помогут подобрать пульт если у вас возникли сложности. Хочу отметить, что если все-таки выбранный пульт не подошел, то можно его поменять или вернуть обратно. На самом деле очень выгодно тут покупать. Возьмите этот интернет-магазин на заметку, все равно когда-нибудь он вам пригодиться. Если в вашем доме есть техника с пультами дистанционного управления.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей