Игровые приставки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2487
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Игровые приставки

Сообщение klonik » Сегодня, 12:20

Посоветуйте мне интернет-магазин с большим ассортиментом игрового оборудования, приставок. Кто, где покупают, расскажите? Хочу сыну на День рождения сделать подарок и приобрести приставку игровую и аксессуары для игр. Подскажите, я буду очень признательна им за информацию.
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