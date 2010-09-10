Сообщение klonik » Сегодня, 12:20

Посоветуйте мне интернет-магазин с большим ассортиментом игрового оборудования, приставок. Кто, где покупают, расскажите? Хочу сыну на День рождения сделать подарок и приобрести приставку игровую и аксессуары для игр. Подскажите, я буду очень признательна им за информацию.