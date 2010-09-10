Сообщение klonik » Сегодня, 12:56

Мне нужно послезавтра поздравить человека с Днем Рождения. Но, не просто, чтобы написать поздравление, а хочется как-нибудь оригинально. Может, вы мне подскажите к кому обратиться с этим вопросом? Где можно взять оригинальные поздравления?